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السودان: التعنت الإثيوبي بمفاوضات سد النهضة يحتم علينا التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمننا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن السودان أن "التعنت الإثيوبي بمفاوضات سد النهضة، يحتم عليه التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمنه ومواطنيه، بما يكفله له القانون الدولي".

 

وقالت وزارة المياه والري السودانية في بيان لها، بعد اختتام جولة مباحثات حول سد النهضة الإثيوبي في العاصمة الكنغولية كينشاسا، إن "المفاوضات لم تحرز أي تقدم بسبب التعنت الإثيوبي".

 

وأضافت أن "السودان أكد خلال الاجتماع على خطورة الإجراءات الأحادية الجانب، خاصة بعد تجربة الملء الأول (لسد النهضة) في يوليو الماضي التي ألحقت أضرارا فادحة بالسودان تمثلت في شح مياه الري والشرب حتى في العاصمة الخرطوم عندما احتجزت إثيوبيا 3.5 مليار متر مكعب من المياه خلال أسبوع واحد فقط دون إخطار السودان مسبقا، في حين أنه من المتوقع تخزين 13.5 مليار هذا العام حسب الخطط المعلنة من الجانب الإثيوبي".

 

ولفتت إلى أن "السودان شدد على أن هذا مهدد حقيقي لا يمكن قبوله".

 

وأكدت أن "هذا التعنت الإثيوبي يحتم على السودان التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمنه ومواطنيه، بما يكفله له القانون الدولي".

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السودان التعنت الاثيوبي الإجراءات الاحادية اثيوبيا

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