موجز البرلمان| "صحة البرلمان" تُلزم الحكومة بحل إشكاليات المنظومة الصحية بقنا

تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:



• مقرح برلماني بتشكيل لجنة لمتابعة الحالة الإنشائية للعقارات وتقديم تقرير بشكل دوري



اقترح الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تشكيل لجنة فنية هندسية، تضم متخصصين من كليات الهندسة من الجامعات المختلفة، وممثلين عن التنمية المحلية، والإسكان، والأمن الصناعي، للوقوف على الحالة الإنشائية للعقارات، ومتابعة الصيانة الدورية لها، على مستوى الجمهورية، وتقديم تقرير بشأن بعض العقارات التي يتواجد أسفلها ورش ومصانع، وحالتها، وما قد ينتج عن هذه المصانع من مخاطر على المواطنين، بعدما أصبح جليا خطورة هذه الظاهرة على المجتمع، وكانت سببا فى انهيار بعض العقارات فى الفترة الأخيرة.



وأوضح محسب، أن الهدف من اللجنة المنوط تشكيلها الحد من ظاهرة انهيار العقارات، بالإضافة للحفاظ على الثروة العقارية، متابعا:" خلال الفترة الأخيرة شهدنا انهيار لبعض العقارات في عدد من المحافظات لأسباب مختلفة، منها عدم إجراء صيانة بشكل دوري، أو نتيجة تواجد ورش أسفل العقارات أو مخازن، وهذا بدوره يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات لازمة الغرض منها أمن وسلامة المواطنين في المقام الأول".



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها كل خمس سنوات، على الحد الأقصى، ومن ثم يتم اتخاذ اللازم بناء على هذه التقارير، على أن يتم فحص المناطق شديدة الخطورة أولا والمعرضة للانهيار، وعمل حصر شامل ودقيق لكل هذه العقارات، خاصة المعرضة للانهيار، على مستوى الجمهورية، وعرض خطة الدولة فى التعامل مع سيناريو انهيار العقارات للأسباب المختلفة، للحفاظ على أرواح المواطنين.



• خلال إسبوعين.. "صحة البرلمان" تُلزم الحكومة بحل إشكاليات المنظومة الصحية بقنا



عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب في الشأن الصحي.



وشهد اجتماع اللجنة، انتقاد عدد من نواب محافظة قنا الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وعدم تجهيز المستشفيات العامة للمحافظة، مشيرين إلي أن عدم تجهيز مستشفيات نجع حمادي وأبو تشت تعتبر أزمه حقيقية تواجه المواطنين بسبب أن الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة منعدمه.



وعرض مُمثلي وزارة الصحة الخطة الزمنية للانتهاء من مستشفيات نجع حمادي وأبو تشت والتي من المفترض أن تنتهي الفترة المقبلة والانتهاء من المباني ومن ثم التجهيزات.



وطالب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنه الصحة بمجلس النواب، من وزارة الصحة وضع خطه عمل أمام اللجنه، خلال اسبوعين تكون شامله لمحافظة قنا فيما يخص الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين علي مستوي المحافظة.



• نائب بالشيوخ: مشروع "مستقبل مصر" استكمال لعجلة المشروعات القومية العملاقة



أشاد الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر الزراعي، والخاص باستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالي الغربي للوطن.



وقال "منظور" في بيان له، اليوم، إن مشروع مستقبل مصر له عدد كبير من الفوائد والمزايا التي ستصب فى صالح المواطن من جهة والاقتصاد القومي من جهة اخرى، مشيرا إلى أن أبرزها أنه يتضمن زراعة مليون فدان مما سيعمل على النهوض بالقطاع لجذب الاستثمارات الخارجية وتنوع المستثمرين، الأمر الذي يُسهم في توفير العملة الصعبة لصالح الاقتصاد القومي للدولة، فضلًا عن توفير الآف من فرص العمل للشباب.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن مشروع مستقبل مصر الزراعي، أحد أكبر المشاريع الزراعية في الوطن وسيتم استصلاح نحو 500 ألف فدان من خلاله، بجانب موقعه المتميز القريب من مختلف المحاور والطرق.



وأوضح منظور أن عجلة المشاريع القومية العملاقة لا تتوقف، وظهر ذلك واضح للجميع فهى في مختلف المجالات زراعية وصناعية وانشاءات ومدن وعلى شتى المحاور.

