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أول تعليق من أحمد موسى عن فشل مفاوضات سد النهضة (فيديو)

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:57 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى إنه كما توقع بالأمس فقد فشلت جولة المفاوضات مع إثيوبيا حول السد الإثيوبي وبيان الخارجية اليوم بيان كاشف وواضح.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الموقف صعب وتحد كبير وأزمة هم الملخص لما حدث.

وتابع أن التنسيق كبير بين مصر والسودان ومصر طلبت بعد القضايا في ظل دعم سوداني واثيوبيا رفضت الطروحات المصرية السودانية رغم تدخل الرئيس الكونغولي لإعادة الوفود التي كانت ستغادر أمس.

وأكد أنه كان هناك تعنت رهيب من الجانب الأثيوبي التي اكتفت بـ4 لاءات ومصر والسودان كانا يعلمان الأساليب الإثيوبية ولكن تم عرض كل العروض المتاحة قبل إعلان فشل المفاوضات وكان هناك مرونة مصرية سودانية.

وختم أن البدائل تحتم أن يتحلى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بالمسئولية والعالم عليه أن يتدخل في ظل عدم جدية إثيوبيا فهي دولة تخترق القانون الدولي وتضرب بعرض الحائط كل المواثيق ولكن لن نصل لفرض إثيوبيا أمر واقع على 150 مليون.

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