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إنتر يقترب من التتويج.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:02 م
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز عقب انتهاء منافسات الجولة التاسعة والعشرين.
ويحتل فريق إنتر ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ٦٨ نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز:
1 – إنتر ميلان 68 نقطة.
2 – ميلان 60 نقطة.
3 – أتالانتا 58 نقطة.
4- يوفنتوس 56 نقاط.
5 – نابولي 56 نقطة.
6– لاتسيو 52 نقطة.
7- روما 51 نقطة.
8– هيلاس فيرونا 41 نقطة.
9 – ساسولو 10 نقطة.
10 – سامبدوريا 36 نقطة.
11 – بولونيا 34 نقطة.
12 – أودينيزي 33 نقطة.
13 – جنوى 32 نقطة.
14 – فيورنتينا 30 نقطة.
15 – بينفينتو 30 نقطة.
16 – سبيزيا 29 نقطة.
17 – تورينو 24 نقاط.
18 – كالياري 22 نقاط.
19 – بارما 20 نقاط.
20 – كروتوني 15 نقطة.
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