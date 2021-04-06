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الأهلي وصن داونز.. الكاف يكشف عن أقوى هجوم في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
حسن موسى
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كشف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" عن أقوى هجوم فى بطولة دورى أبطال إفريقيا خلال النسخة الحالية.

ونشر الكاف من خلال صفحته الرسمية على الموقع الرسمى للاتحاد بـتويتر تغريدة، قال فيها، إن أفضل هجوم هو الأهلى وصن دوانز بـ10 أهداف لكل فريق.

وسجل الأهلي وصن داونز 10 أهداف حتى الآن أكثر من أي فريق أخر في البطولة الإفريقية.

يذكر أن الأهلي وصن داونز حسما التأهل للدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وسط مواجهة نارية محتملة بين الفريقين.

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