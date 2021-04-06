عقب تألقها في موكب نقل المومياوات..تقى عبد الرحيم: بابا قالي هتتشهري ولم اتوقع تصدري التريند (حوار)

ملامح مصرية أصيلة، أدت إلى تشبيه الجمهور لها بالفراعنة، وتركيز الكاميرا والأضواء عليها في حفل الأوكسترا الذي هز شعورنا جميعا في موكب نقل المومياوات الملكية والتي كانت أحد أعضائه الذين أعطو عليه طابع فرعوني وهي العازفة تقى عبد الرحيم.



تقى أحد العازفات المشاركات في حفل الأوركسترا، المقام لموكب نقل المومياوات الملكية بقيادة المايسترو نادر عباسي، والتي تصدرت التريند عقب الساعات الأولى من الموكب وانتشرت صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتبيه لأحد الفراعنة المرسومين على جدران المعابد.



وروت لنا تقى عبد الرحيم في حوارها مع "الفجر الفني" كواليس التحضير لحدث عظيم كنقل المومياوات الملكية.



حدثينا عن التحضيرات لحدث عظيم كنقل المومياوات الملكية؟



اختارني المايسترو نادر عباسي، من وسط عدد من العازفين في الأوركسترا لنبدأ في التحضيرات الخاصة بحدث عظيم كهذا.





متى بدأت التحضيرات لهذا الحدث العظيم؟



بدأنا في التحضيرات منذ شهر 12 الماضي ولكن ظروف فيروس كورونا أدت إلى تغيير جذري في المواعيد بسبب مواعيد المسرح مما أدى إلى توقف البروفات وعودنا مرة أخرى قبل 10 أيام.





ما كواليس التحضيرات لموكب نقل المومياوات؟



بدأنا في التحضيرات ولم تكن سهله بالنسبة لنا بسبب احتياجها لعمل كثير حيث كنا نقوم بإجراء بروفات مع المايسترو نادر في أوقات إضافية عن باقي العازفين.



حدثينا عن دور والدك الفنان علي عبد الرحيم في مسيرتك الموسيقية؟



بابا كان مصدر تشجيع ليا، وأول ما اكتشف الموهبة ديه عندي قالي يلا بينا نروح ونشوف، وقالي انتي هتبقي مشهورة، على الرغم من نوع عزفي ليس له عدد كبير من الجمهور، كان نفسي يبقا موجود معايا بس هو أكيد حاسس بيا.



ما تعليقك على تصدرك التريند؟



لم أتوقع ذلك حيث لم يكن في تخيلنا أن يتصدر الأوركسترا التريند وأن يكون التركيز عليهم بهذا الشكل وتفاجأت جدا بذلك ولكن أسعدني ذلك للغاية بسبب اهتمام الجمهور بهذا النوع من الموسيقى، ولم نتوقع هذه التعليقات.



ما شعورك عقب التعليقات الإيجابية التي أثيرت حول الأوركسترا؟



شعرت بسعادة كبيرة، والجمهور يجب أن يستمع إلى كل أنواع الموسيقى من أجل الاختيار بين ما يحبه، لأن الموسيقى الكلاسيكية غير مشهورة كثيرا في مصر ولا يهتم بها الكثيرين ولكن عقب استماعهم لها أحبوها ودور المايسترو نادر عباسي كان مهم جدا وهو الرجل المناسب في المكان المناسب.