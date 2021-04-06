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منسق مشروع محور الضبعة: "الدلتا الجديدة" بمثابة رئة زراعية تتنفس بها الدولة المصرية (فيديو)

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور محمد عزت، المنسق البحثي لمشروع محور الضبعة، إن مشروع "مستقبل مصر" جزء من مشروع الدلتا الجديدة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من جميع مراحله خلال عامين، مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون بمثابة رئة جديدة زراعية تتنفس بها الدولة المصرية.

وأضاف "عزت" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن مشروع الدلتا الجديدة عبارة عن شقين الجزء الشرقي منه هو مشروع مستقبل مصر القائم على 500 فدان، في حين أن الجزء الغربي الخاص بمحور الضبعة القائم على أكثر من 600فدان.

وأشار إلى أنه تم القيام بعدد من الدراسات التي أثبتت أن الأراضي على محور الضبعة هي أراض واعدة للزراعة، موضحًا أن السنة الأولى للمشروع تتعلق بإنشاءات البنية التحتية من الري والصرف وعمليات استصلاح التربة وبمجرد مرور العامين سيكون هناك مشروعات صناعية وبناء قرى نموذجية وتوافر عدد كبير من الأيدي العاملة.

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