تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام دورتموند في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني بعد قليل.





ويلتقي مانشستر سيتي مع نظيره بوروسيا دورتموند، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم نسخة 2020-2021.





وجاء تشكيل السيتي كالتالي:





ايدرسون في حراسة المرمى.

وفي الدفاع: والكر ودياز وستونز وكانسيلو

وفي الوسط: رودي وجوندوجان ودي بروين.





وفي الهجوم: رياض محرز وفودين وبيرناردو سيلفا.



