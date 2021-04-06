انفوجراف انفوجراف Advertisements أبرز جهود مصر لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ علي كافة المستويات الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:18 م Advertisements أبرز جهود مصر لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ علي كافة المستويات أخبار تهمك تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو منذ حوالي 12 ساعة العثور علي جثة طفلة مطعونه بالرقبة بعد الاعتداء عليها جنسيا بالدقهلية منذ أقل من ساعة عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك منذ ساعتين و 14 دقيقة عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة منذ حوالي 5 ساعات عاجل - كلوب يُعلن تشكيل ليفربول الرسمي ضد ريال مدريد.. صلاح أساسيًا منذ أقل من ساعة عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك منذ حوالي 18 ساعة سد النهضة بين كفي الرحى.. وخبراء يكشفون لـ "الفجر" خطوة مصر والسودان القادمة منذ ساعتين و 19 دقيقة مفاجأة كبرى.. زيدان يختار اللاعب الذي سيراقب محمد صلاح منذ ساعتين و 32 دقيقة عاجل - مفاجأة كبرى في تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد ليفربول منذ ساعة و 14 دقيقة حكم مباراة برشلونة وبلد الوليد هدد ميسي بالغياب عن كلاسيكو الأرض منذ أقل من ساعتين رد فعل ناري من ريال مدريد بعد إصابة فاران بكورونا منذ ساعتين و 18 دقيقة زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا منذ حوالي 5 ساعات عاجل - ميدو يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل بشأن الزمالك ومرتضي منصور (فيديو) منذ حوالي 4 ساعات بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة منذ حوالي 7 ساعات قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول منذ حوالي 5 ساعات بعد تعطل سفينة في قناة السويس.. الفريق أسامة ربيع يكشف آخر التطورات منذ 18 دقيقة Advertisements