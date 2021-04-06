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بعد تعطل سفينة في قناة السويس.. الفريق أسامة ربيع يكشف آخر التطورات

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الملاحة في القناة تسير بشكل منتظم للغاية، وتم مرور 662 سفينة منذ تعويم السفينة الجانحة، لافتَا إلى أن قناة السويس بخير ونطمئن كل الناس.

ولفت إلى أن هناك سفينة اليوم تعرض للعطلة، ولكن خلال 10 دقائق تنم حل المشكلة، معقبة: "مفيش أي مشكلة لو سفينة تعطلت، حتى لو لم يتم تصليحا بيتم قطرها".

ولفت إلى أن التحقيقات ما زالت جارية مع السفينة إيفرجرين، لافتَا إلى أن الشركة المسؤولة عن السفينة تعمل على حل المشكلة بشكل ودي، معقبًا: "الشركة متعاونة بصورة كبيرة مع القناة"

وأشار إلى ان مصر ستحصل على تعويضات بعد جنوح السفينة، وهذا ما ينص عليه القانون الدولي، معقبًا: " الفترة المقبلة سيتم تحديد حجم التعويضات التي ستحصل عليه مصر"

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