خبيرة تغذية تكشف عن أسهل الطرق لتقوية المناعة



قال الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن 90% ممن يفقد الوزن يعاني من ثبات الوزن في مرحلة ما، وهذا يرجع إلى أن الجسم يتخلص من الدهون السهلة في البداية، ولكن التخلص من الدهون الثلاثية المرتبطة أمر صعب، ولكنه ممكن من خلال زيادة معدل الحرق.



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الشخص الذي لديه مناعة قوية أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، نظرًا لأن الجسم قادر على مهاجمة الفيروسات.



وأشارت إلى أن تقوية المناعة يكون من خلال تناول الخضروات، والابتعاد عن الوجبات السريعة والمياه الغاذية التي تحتوي على سعرات حرارية عالية.



