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الأهلي يتحرك لخطف صفقة «الهداف»

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يبحث مسؤولو الأهلي التعاقد مع سيف الدين مالك «تيري» مهاجم نادي المريخ السوداني، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

الأهلي يفكر في ضم مهاجم المريخ السوداني 

ويفكر مسؤولو الأهلي في التعاقد مع المهاجم الدولي لمنتخب السودان صاحب الـ25 عامًا خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الكروي الجديد، بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه اللاعب مع منتخب صقور الجديان خلال التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بالكاميرون عام 2022.

وسجل تيري مع الفريق الكروي الأول بنادي المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا 6 أهداف لكل منهما، ولكن الفريق ودع البطولة من دور المجموعات.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، أن مسؤولي النادي  الأهلي يرحبون بالتعاون مع مجلس إدارة المريخ السوداني، وتقديم عرضا رسميا لضم اللاعب في الفترة المقبلة حال موافقة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

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