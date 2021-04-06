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المغرب يعلن إحباط عملية إرهابية استهدفت كنيسة في فرنسا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، إحباط "عملية إرهابية" كانت تستهدف كنيسة في فرنسا على يد مواطنة فرنسية من أصل مغربي.

 

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني المغربية، في بيان، بأنها قدمت لفائدة مصالح الاستخبارات الفرنسية الداخلية والخارجية في أبريل "معلومات دقيقة حول مواطنة فرنسية من أصل مغربي كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل إرهابي وشيك كان يستهدف مكانا للعبادة بفرنسا (كنيسة)".

 

وذكرت المديرية أن "السلطات الفرنسية المختصة باشرت في ليلة 3-4 أبريل الجاري، بعد استغلال هذه المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، عمليات توقيف وحجز مكنت من تحييد مخاطر هذا المشروع الإرهابي".

 

وأضاف البيان أن المعلومات التي قدمتها المديرية للمصالح الأمنية الفرنسية المختصة "شملت معطيات تشخيصية حول هوية المشتبه فيها الرئيسية، ومعطياتها التعريفية الإلكترونية، فضلا عن المشروع الإرهابي الذي كانت بصدد التحضير لتنفيذه، بتنسيق مع عناصر في تنظيم داعش".

 

وأوضح أنه تم في هذا السياق "إخطار السلطات الفرنسية بوقت كاف بأن المشتبه فيها الرئيسية كانت في المراحل الأخيرة لتنفيذ المشروع الإرهابي الانتحاري داخل مكان العبادة المحدد سلفا، فضلا عن استهداف المصلين بسيف كبير للإجهاز عليهم والتمثيل بهم".

 

كما نقلت المديرية العامة للأمن الوطني المغربية، حسب البيان، إلى السلطات الفرنسية "معلومات حول مستوى التطرف الذي بلغته السيدة التي كانت تحمل هذا المشروع الإرهابي، خصوصا سعيها الوشيك لمحاكاة عمليات القتل والتمثيل بالجثث التي تتضمنها الأشرطة والمحتويات الرقمية التي ينشرها تنظيم داعش الإرهابي، والتي كانت تواظب على مشاهدتها في أجهزتها الإلكترونية".

 

ويقول المغرب إنه نجح في تفكيك عشرات الخلايا المتشددة خاصة بعد تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية عام 2015 وهو مكتب مختص بجرائم الإرهاب والجرائم الكبرى كما ألقى القبض على ألف يُشتبه بانتمائهم لحركات متطرفة.

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عملية ارهابية المغرب

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