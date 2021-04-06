Advertisements

تعليق دار الإفتاء على قيام مجهولين بنبش قبر متوفية بفيروس كورونا وحرق جثتها

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
علق الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على قيام مجهولين بنبش قبر متوفية بفيروس كورونا وحرق جثتها في حلوان، قائلًا "هذا التصرف هو تجرد من أدنى معاني الأخلاق والإنسانية، وهي جريمة ومن كبائر الذنوب وهتك حرمة الميت".

وأضاف "عمران" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "دعينا إلى احترام الإنسان حيًا وميتًا، ومصر مكرم ونبش القبور شيء مذموم على مدار الزمان والتاريخ، ولكنه تجرد تصرف تجرد فيه من الإنسانية والمروءة".

وتابع "ما قام به هؤلاء المجهولون نزعة غير إنسانية ودليل على وجود قصور في التربية الصحيحة والأخلاق القويمة، وهذه المتوفاة بفيروس كورونا نحسبها عند الله من الشهداء، وما قاموا به لم يضر الميت لأن الروح صعدت إلى بارئها وهي القيمة الأكبر".

واستطرد أمين الفتوى بدار الإفتاء "فهم لم يتوجهوا إلى المتوفى بضرر ولكنها جريمة في حد ذاتها وعدم مراعاة عند الله وكل إنسان يتمتع بالأخلاق، نتوجه إلى أهلها بالدعاء بالصبر والسلون وغاية العزاء ولا يضرها ولا يمس منازلها عند الله سبحانه وتعالى".

أخبار تهمك

عاجل - مفاجأة كبرى في تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد ليفربول

منذ ساعة و نصف

بعد تعطل سفينة في قناة السويس.. الفريق أسامة ربيع يكشف آخر التطورات

منذ 38 دقيقة

عاجل - كلوب يُعلن تشكيل ليفربول الرسمي ضد ريال مدريد.. صلاح أساسيًا

منذ ساعة و 18 دقيقة

العثور علي جثة طفلة مطعونه بالرقبة بعد الاعتداء عليها جنسيا بالدقهلية

منذ ساعة و 14 دقيقة

سد النهضة بين كفي الرحى.. وخبراء يكشفون لـ "الفجر" خطوة مصر والسودان القادمة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل - ميدو يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل بشأن الزمالك ومرتضي منصور (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. زيدان يختار اللاعب الذي سيراقب محمد صلاح

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يتحرك لخطف صفقة «الهداف»

منذ نصف ساعة

رد فعل ناري من ريال مدريد بعد إصابة فاران بكورونا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

حكم مباراة برشلونة وبلد الوليد هدد ميسي بالغياب عن كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:17 م

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

عاجل - مفاجأة كبرى في تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد ليفربول

07:30 م

عاجل - كلوب يُعلن تشكيل ليفربول الرسمي ضد ريال مدريد.. صلاح أساسيًا

07:47 م

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

02:13 م

سد النهضة بين كفي الرحى.. وخبراء يكشفون لـ "الفجر" خطوة مصر والسودان القادمة

06:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج