اجتماع لجنة المتابعة اللاحقة لضبط العمليات الاستيرادية للمنطقة الحرة ببورسعيد

واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مساء اليوم الثلاثاء اجتماعاته مع لجنه المتابعة اللاحقة التي تقوم بالمرور علي اماكن البضائع التي تم الافراج عنها من الجمارك، والتحقق من وجودها والاطلاع علي فواتير البيع ودفاتر اثبات حركة دخول وخروج المخازن وحركة تداولها.





واعلن محافظ بورسعيد بأن اللجنة قامت اليوم بالمرور وفحص عدة اماكن لتخزين البضائع المفرج عنها من الجمارك، برسم المنطقة الحرة حيث تمت مراجعة فواتير التعامل بتلك المخازن، وتبين بان هناك حالات تمارس عملها التجاري وفقا للضوابط وجميع حركة تداول البضائع مثبتة بالدفاتر وكذلك.





تبين وجود حالات مخالفة للضوابط والإجراءات وسيتم التعامل معها وفقا للقانون بعد التأكد من مخالفتها لضوابط ممارسة النشاط.





وخلال الاجتماع مع اللجنة أشاد المحافظ بالجهود التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية، والإجراءات التي تتخذها لضبط العملية التجارية بالمحافظة موكدا علي استمرار عمل اللجنة بكل قوة ومتابعة نتائج الحملات التي يقومون بها.