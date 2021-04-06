المحامي العام يكلف بالتحقيق في واقعة مقتل سيدة وطفلها بالساطور في المنيا

كلف المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، فريق من النيابة العامة بمركز بني مزار، برئاسة أسامة ربيع، رئيس النيابة، ومحمد عصام، مدير النيابة، للتحقيق في واقعة مقتل مريم م ي، 27 سنه، ربة منزل، ونجلها كراس أ ص، 3 سنوات، وفرار طفلتها عقب مشاهدة الجريمة، مقيمان عزبة ثابت بمركز مطاي، والمتهم بقتلهما، رجب خ ط ح، 37 سنه، سائق توك توك، بسلاح أبيض «ساطور» بأحد شوارع مدينة بني مزار، شمال المنيا.





فيما تحفظت الأجهزة الأمنية بالمنيا، برئاسة اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، على المتهم عقب وصولة داخل سيارة ترحيلات، بعد القبض عليه بمدينة الإسكندرية.