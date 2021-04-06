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الزراعة تكشف أهمية مشروعي مستقبل مصر والدلتا الجديدة (فيديو)

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد القرش، وزير الزراعة، إن مشروعي "مستقبل مصر"، و"الدلتا الجديدة" في غاية الأهمية، التي تخدم الفلاح المصري، وتعطي له فرصة في المزيد من التوسعات، وتخدم المواطن المصري، والأمن الغذائي.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "تين"، أن هذه الشرايين فرصة لخلق مجتمعات تنموية متكاملة بجوارها.

وتابع: "شريان محور الضبعة سمح لنا بزراعة منطقة مشروع مستقبل مصر، ولدينا محطات معالجة للمياه على أعلى مستوى"، لافتًا إلى أن ما يتم زراعته في مشروع مستقبل مصر يعادل ما نسبة 15% من المساحات المنزرعة في مصر".

وأشار إلى أنه يتم زراعة معظم المحاصيل الزراعية التي تحتاجها البلاد في مشروع "مستقبل مصر"، كما يوفر العديد من فرص العمل للشباب بمختلف القطاعات والتخصصات.

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