التفاصيل الكاملة لزيارة وفد دبلومة الفيفا للنادي الأهلي وتكريم الخطيب

استقبل النادي الأهلي اليوم الثلاثاء وفد من دبلومة "فيفا" الدفعة الثالثة عشر التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم بالشراكة مع المركز الدولي للدراسات الرياضية cies الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وجامعة القاهرة.

وشهدت الزيارة استقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لوفد الدبلومة وعلى رأسهم عمرو محب منسق المركز السويسري بمصر والذي قام بدوره بمنح رئيس القلعة الحمراء درع cies ، تقديراً لدوره البارز في الرياضة المصرية والافريقية.





كما التقى الوفد عدد من خريجي البرنامج بالنادي الأهلي أبرزهم أمير توفيق مدير التعاقدات والذي تحدث عن طبيعة عمله في القلعة الحمراء وكيف استفاد من الدراسة في دبلومة فيفا كونه أحد الدارسين السابقين، بالإضافة الى زكريا ناصف عضو اللجنة الفنية الذي أكد في كلمة للدراسين أن القلعة الحمراء يترسخ فيها مبادئ عظيمة أهمها الاعتماد على الكفاءات لإنجاز المهام وهو الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على نجاحات الكيان الأحمر في مختلف المجالات.





كما تفقد الوفد ملعب مختار التتش وقاموا بالتقاط صور تذكارية مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي والذي قام بدوره بالترحيب بالجميع في ملعب التدريب، وهو ما تجاوب معه الوفد بمداعبته بـ"القاضية ممكن".





وتابع الوفد المران الجماعي للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في إطار استعدادات الفريق لخوض مبارياته المقبلة في الدوري المصري الممتاز وبطولة أفريقيا.



