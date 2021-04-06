Advertisements

أحمد موسى: مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والسكر

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، حيث إنها حاليًا أول مستورد له في العالم، مؤكدًا أن مصر لن تحتاج لأحد في حال إنتاج احتياجها من القمح.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن زراعة مشروعي توشكى الخير ومستقبل مصر يمكن مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية مثل السكر، حيث إن مصر توسعت في زراعة بنجر السكر.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن أرض مشروع مستقبل مصر بكر وإنتاجها مرتفع من المحاصيل مثل بنجر السكر، موضحًا أن البنجر يذهب إلى المصانع المصرية لإنتاج السكر.

وأضاف موسى، أن مصر تستورد نحو 90 % من استهلاكها من الزيت، ولكن حاليًا توسعت في الزراعات التي تستخدم في إنتاج الزيوت من بذورها، ولذلك يتم العمل حاليًا على إنشاء مصانع لهذا الغرض بجوار تلك الزراعات.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الزراعة في المشروعات الجديدة تستهدف إنتاج وتوفير كل السلع الاستراتيجية التي يحتاجها كل بيت مصري.

أخبار تهمك

العثور علي جثة طفلة مطعونه بالرقبة بعد الاعتداء عليها جنسيا بالدقهلية

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة كبرى.. زيدان يختار اللاعب الذي سيراقب محمد صلاح

منذ ساعتين و 55 دقيقة

رد فعل ناري من ريال مدريد بعد إصابة فاران بكورونا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

سد النهضة بين كفي الرحى.. وخبراء يكشفون لـ "الفجر" خطوة مصر والسودان القادمة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأهلي يتحرك لخطف صفقة «الهداف»

منذ 34 دقيقة

عاجل - كلوب يُعلن تشكيل ليفربول الرسمي ضد ريال مدريد.. صلاح أساسيًا

منذ ساعة و 20 دقيقة

حكم مباراة برشلونة وبلد الوليد هدد ميسي بالغياب عن كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ حوالي 13 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى في تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 18 ساعة

بعد تعطل سفينة في قناة السويس.. الفريق أسامة ربيع يكشف آخر التطورات

منذ 40 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - ميدو يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل بشأن الزمالك ومرتضي منصور (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:17 م

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

عاجل - مفاجأة كبرى في تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد ليفربول

07:30 م

عاجل - كلوب يُعلن تشكيل ليفربول الرسمي ضد ريال مدريد.. صلاح أساسيًا

07:47 م

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

02:13 م

سد النهضة بين كفي الرحى.. وخبراء يكشفون لـ "الفجر" خطوة مصر والسودان القادمة

06:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج