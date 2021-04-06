أحمد موسى: مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والسكر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، حيث إنها حاليًا أول مستورد له في العالم، مؤكدًا أن مصر لن تحتاج لأحد في حال إنتاج احتياجها من القمح.



وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن زراعة مشروعي توشكى الخير ومستقبل مصر يمكن مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية مثل السكر، حيث إن مصر توسعت في زراعة بنجر السكر.



ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن أرض مشروع مستقبل مصر بكر وإنتاجها مرتفع من المحاصيل مثل بنجر السكر، موضحًا أن البنجر يذهب إلى المصانع المصرية لإنتاج السكر.



وأضاف موسى، أن مصر تستورد نحو 90 % من استهلاكها من الزيت، ولكن حاليًا توسعت في الزراعات التي تستخدم في إنتاج الزيوت من بذورها، ولذلك يتم العمل حاليًا على إنشاء مصانع لهذا الغرض بجوار تلك الزراعات.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الزراعة في المشروعات الجديدة تستهدف إنتاج وتوفير كل السلع الاستراتيجية التي يحتاجها كل بيت مصري.

