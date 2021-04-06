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استشاري: هذه العلامات تدل على تعرض طفلك للتحرش

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة نشوى لويز، أخصائي الصحة النفسية وتعديل سلوك الأطفال، إن الطفل الذي يتعرض للتحرش يتناول الطعام بشكل كبير للغاية، بصورة مغاير لطبيعته، أو قد يقوم بوقف تناول الطعام بعدما كان يأكل بصورة جيدة، خلاف انخفاض التحصيل الدراسي.

وتابعت "لويز"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، ان هناك أعراض واضحة تدل على تعرض الطفل للتحرش مثل استيقاظ الطفل بشكل مفاجئ، ويضع يده على المناطق الخاصة، معقبة: "لو ابنك جاله كابوس أو حلم لازم نتكلم مع الطفل، ونشوفه حاطط أيده فين".

وأشارت إلى أن الطفل الذي يتعرض للتحرش يكون رافص للاستحمام، حتى لا يرى جسمه، مشيرة إلى أن تعويد الطفل على الحديث مع والده يكون من خلال وقف الضرب، أو الكلام السلبي.

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