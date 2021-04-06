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الحماية المدنية تسيطر على حريق مطعم بالغردقة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
محمد طه
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تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق بمطعم شهير بالغردفة، حيث تم الدفع ب 3 سيارات إطفاء و4 سيارات إسعاف لموقع الحريق.

وعلى الفور انتقل العميد علاء صابر رئيس المباحث الجنائية، ومدير الحماية المدنية لموقع الحريق، حتى تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وجارى عمليات التبريد حتى لا يتجدد الحريق مره اخرى.

وكانت أغلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، الطرق المؤدية إلى ميدان السقالة بالغردقة، والذى شهد حريق أحد المطاعم الشهيرة بالغردفة، وذلك حتى يتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

كان نشب حريق هائل منذ قليل، فى أحد المطاعم الشهيرة
بمدينة الغردقة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لموقع الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة. بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد المطاعم الشهيرة بمدينة الغردقة، وتحديدًا بمنطقة السقالة، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لموقع الحريق للسيطرة على الحريق.

وجارى التعامل من قبل رجال الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق.
الحماية المدنية تسيطر على حريق مطعم بالغردقة
الحماية المدنية تسيطر على حريق مطعم بالغردقة
الحماية المدنية تسيطر على حريق مطعم بالغردقة
الحماية المدنية تسيطر على حريق مطعم بالغردقة
الحماية المدنية تسيطر على حريق مطعم بالغردقة
الحماية المدنية تسيطر على حريق مطعم بالغردقة

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