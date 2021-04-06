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٣ فرق تتنافس غداً على لقب بطولة النخبة للكرة الطائرة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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 تُختتم غدًا على صالة وزارة الرياضة بالرياض بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة بلقاء الهلال والأهلي عند الساعة 3.45 مساءً يسبقه، لقاء الاتحاد والترجي عند الواحدة ظهراً, وسيتم بعد نهاية اللقاء تتويج الفرق الفائزة وأفضل اللاعبين في البطولة.

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وتملك ٣ فرق فرصة المنافسة على اللقب وهي الأهلي والهلال والترجي ، فيما خرج الاتحاد من المنافسة لتلقيه خسارتين في الجولتين الأولى والثانية للمسابقة .


وينص نظام اللجنة الفنية والمسابقات بالاتحاد في آلية احتساب الترتيب حسب أنظمة الاتحاد الدولي لكرة الطائرة، حيث يحسب الترتيب لجميع المسابقات للفريق الأكثر فوزًا، و في حال التساوي يحسب بعدد النقاط، وفي حال التساوي يحسب بنسبة الأشواط، وفي حال التساوي يحسب بنسبة نقاط الأشواط وفي حال التساوي يحسب بنتيجة المباراة بينهما.


ويملك فريق الأهلي 5 نقاط وسيحسم اللقب في حال فوزه بأي نتيجة على الهلال الذي يملك ٤ نقاط ولديه فرصة للظفر باللقب في حال فاز على الأهلي 3-0 أو 3-1 ، وفي حال فوزه 3-2 ينظر لحساب نسبة الأشواط.


ويملك فريق الترجي 3 نقاط ويمكنه التتويج باللقب في حاله فوزه على الاتحاد 3-0 أو 3-1 وخسارة نادي الأهلي من الهلال 3-2 بعد النظر لحساب نسبة الأشواط.


وأسندت لجنة الحكم الرئيسة باتحاد الكرة الطائرة قيادة مواجهة الأهلي والهلال للحكم هاني سنان "حكم أول" وسامي أمين "حكم ثان "وإبراهيم الدريبي "مسجلاً"، فيما سيقود لقاء الترجي والاتحاد عبداللطيف العتيق "حكم أول" وعبدالعزيز الرميحي "حكم ثان "وعبدالله القحطاني "مسجلاً " .


من جانبه وصف رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي لقاء الهلال والأهلي بالقوي خاصة أن اللقاء يجمع بطل الدوري وبطل كأس الاتحاد وهو الأمر الذي سيضيف على اللقاء طابع الإثارة والمتعة في ظل وجود عناصر دولية بين صفوفهما ، وعد نهائي النخبة امتداداً لتنافس الفريقين على ألقاب الموسم ومطالباً عناصر الفريقين بالظهور بالمظهر المشرف أمام مناصريهم والمتابعين متمنياً أن يخرج النهائي مثيراً وممتعاً لمحبي الكرة الطائرة السعودية متمنياً للطاقم التحكيمي التوفيق والنجاح لقيادة المباراة بكل تميز .

يذكر أن الهلال حقق بطولة كأس النخبة 15 مرة ثم الأهلي 5 مرات والوحدة مرة واحدة.

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بطولة النخبة للكرة الطائرة الرياض

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