استشاري نفسي تحذر من استحمام الأم مع بنتها



حذرت الدكتورة نشوى لويز، أخصائي الصحة النفسية وتعديل سلوك الأطفال، من استحمام الأم مع بنتها، أو الأولاد مع بعضهم في البانيو، معقبة: "لو عايزة الأطفال يستحموا في الباينو، دا ممكن بس بعد ارتداء المايوه".



وتابعت "لويز"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن تعليم الأطفال المناطق الخاصة يكون من خلال الحديث معهم بأن المايوه يقوم بتغطية المناطق الخاصة، والتأكيد بأن هذه المناطق غير مسموح برؤيتها أو لمسها.



ولفتت إلى أن الأعراض التي تُصيب الطفل بعد تعرضه للتحرش قد تتطابق مع بعض الأمراض النفسية، موضحة أن الشخص الذي يتعرض للتحرش يتحول من شخصية اجتماعية لانطوائية، معقبة: "مش بيكون حابب يتكلم كتير، وبيكون رافض يتكلم مع أصحابه أو المجتمع".



