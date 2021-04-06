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"القصير": زراعة مليون فدان في مصر يتساوى مع مساحات بعض الدول

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:08 م
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
داليا الحسين
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قال السيد القصير وزير الزراعة إن موقع مشروع مستقبل مصر في محور الضبعة اختيار عبقري وأن شبكة الطرق والموانئ والمطارات عناصر رئيسية في اختيار موقع المشروع.

وأضاف وزير الزراعة خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إضافة مليون فدان يعنى أننا نزيد 30% من الرقعة الزراعية للدلتا القديمة في ظل أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد 200 ألف جنيه.
وتابع أن الرئيس السيسي وجه بزراعة المحاصيل الاستراتيجية ذات الاقتصاديات العالية مشيرا إلى أن المشروعات الزراعية تحقق مجتمعات عمرانية جديدة.

وأوضح أنه يتم ري 200 ألف فدان من المياه الجوفية بمشروع مستقبل مصر ويتم ري 800 ألف فدان بباقي المياه الجوفية وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي وأنه تم إنفاق المليارات لإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي في المشروعات.

وأكد وزير الزراعة أن مشروع مستقبل مصر يوفر فرص عمل وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة فتوفير الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين أمن قومي وزراعة مليون فدان في مصر يتساوى مع مساحات بعض الدول.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم دخول أول شحنة برتقال مصري إلي الأسواق اليابانية بعدما تجاوزت الحجر الزراعي.

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المليون ونص فدان الدلتا الجديدة أول شحنة

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