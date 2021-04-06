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شرط علي معلول للمشاركة مع الأهلي في المباريات

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وضع على معلول الظهير الأيسر للأهلى، شرطا للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة.

واشترط معلول العودة لسهل الشملي طبيب المنتخب التونسى، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية وتحديد مصيره من اللحاق بمباراة القمة أمام الزمالك المقررة يوم 18 إبريل الجارى بالدورى الممتاز.

ويأتي طلب معلول لتجنب حدوث انتكاسة جديدة في إصابته، بعدما عانى من تجدد إصابته في العضلة الخلفية وأبعدته عن المشاركة في المباريات الرسمية الأخيرة للأهلى .


ووافق بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلي على طلب اللاعب، خاصة أن طبيب نسور قرطاج أشرف على برنامجه العلاجى مؤخرا وينتظر مدرب الأهلى فتوى الشملى لمعرفة موعد عودة معلول للتدريبات ومدى قدرته على المشاركة أمام الزمالك.


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