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ريكيلمي ينافس بيريز على رئاسة ريال مدريد

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن إنريكي ريكيلمي رجل الأعمال الشاب أعلن عن ترشحه لرئاسة ريال مدريد الإسباني وذلك بعد أن أعلن الملكي في وقت سابق فتح باب الترشح لرئاسة النادي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن فترة ولاية فلورينتيو بيريز كرئيس لريال مدريد تنتهي عقب نهاية الموسم الحالي وبالتحديد في 30 يونيو 2021 ولذلك دعى النادي لإنتخابات رئاسية جديدة.

وأفادت التقارير الصحفية بأن ريكيلمي والرئيس السابق لريال مدريد فيسنتي بولودا يفكران في الترشح لرئاسة ريال مدريد بعد 4 سنوات وليس الآن.

وأوضحت التقارير الصحفية أن ريكيلمي البالغ من العمر 32 عاماً قرر خوض غمار المنافسة على رئاسة ريال مدريد مبكراً علماً بأنه سيتم فتح باب الترشح فترة ما بين 3 و  12 أبريل الحالي.

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