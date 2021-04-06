النيابة الإدارية تكشف تفاصيل إحالة ما يقرب من 3000 قضية بمخالفات البناء للمحاكمة خلال 2020

كشف محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، التفاصيل المتعلقة بإحالة ما يقرب من 3000 قضية تتعلق بمخالفات البناء إلى المحاكمة التأديبية خلال عام 2020.



وقال "سمير" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء إنه تم إعداد تقرير يتناول محافظات الجمهورية تم تقسيمه بشكل نوعي يوضح عدد التعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة أو المخالفات الخاصة بالبناء.



وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 3000 قضية أحيلت إلى المحاكمة بالفعل، مؤكدًا أنه يتم رصد هذه الظاهرة من أجل محاسبة المسئولين في ضوء ما تكشف عنه كل قضية على حدة ومعرفة الأماكن التي تزيد فيها أو تقل.



وأوضح أن هذه القضايا انتهت إلى إدانة المسئولين عن هذه القضايا من أجل تحقيق الردع حتى لو خرج الموظف على المعاش أو انتهت خدمته لأن النيابة يمتد اختصاصها لمدة خمس سنوات من خروج الموظف على المعاش، حيث يتم توقيع الجزاءات المناسبة التي تمتد إلى الفصل من الخدمة والوقف عن العمل.





