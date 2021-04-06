Advertisements

"الديهي" عن فشل مفاوضات سد النهضة: إثيوبيا تتحدى الجميع

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مفاوضات الفرصة الأخيرة بكينشاسا حول سد النهضة فشلت، ووزير الخارجية المصري أكد أن التعنت الإثيوبي اتضح جليًا بما يؤكد عدم رغبة الجانب الإثيوبي في التوصل لحل عادل، ويماطل لكسب مزيد من الوقت لفرض الأمر الواقع على الجميع، بصرف النظر عن الوساطات والقانون الدولي.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا تتحدى الجميع، موضحًا أن إثيوبيا رفضت مقترح السودان الذي دعمته مصر فيما يخص تشكيل لجنة رباعية، ورفضت تمكين الأطراف المشاركة كمراقبين من تقديم حلول بديلة، ورفضت استئناف المفاوضات برئاسة الرئيس الكونغولي.

وتابع، أن الجانب الإثيوبي متعنت ويستخدم كافة الوسائل غير القانونية لتفخيخ المفاوضات الحالية، مشددًا على أننا أمام حالة جديدة، فكان نختبأ أمام طموحات أن ينصاع الجانب الإثيوبي للحق والقانون، منوهًا بأن فشل مفاوضات سد النهضة يفتح الباب أمام سيناريوهات أخرى جاهزة للانطلاق في أي وقت، فدول بحجم وإمكانيات مصر والسودان لا يمكن أن يقفا متفرجين على ما يجري من الجانب الإثيوبي.

وشدد، على أننا لسنا في معركة كلامية أو مرحلة تهديد، وإنما وصلنا لمرحلة في غاية الخطورة، والحكمة والإرادة السياسية غابت وانعدمت لدى المفاوض الإثيوبي، والجميع سوف ينكوي بنار التعنت والبلطجة الإثيوبية.

أخبار تهمك

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 19 ساعة

ليس برشلونة.. أجويرو يستقر على وجهته المقبلة

منذ ساعة الا ربع

العثور علي جثة طفلة مطعونه بالرقبة بعد الاعتداء عليها جنسيا بالدقهلية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأهلي يتحرك لخطف صفقة «الهداف»

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مفاجأة كبرى في تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد ليفربول

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

سد النهضة بين كفي الرحى.. وخبراء يكشفون لـ "الفجر" خطوة مصر والسودان القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية لـ"الفجر": تعنت إثيوبيا لحفظ ماء وجهها وخيار الحرب غير مستبعد

منذ 43 دقيقة

عاجل - كلوب يُعلن تشكيل ليفربول الرسمي ضد ريال مدريد.. صلاح أساسيًا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - ميدو يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل بشأن الزمالك ومرتضي منصور (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ليس ساسي.. الزمالك يقترب من تجديد عقد الدينامو

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:30 م

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

03:17 م

ليس ساسي.. الزمالك يقترب من تجديد عقد الدينامو

09:30 م

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

02:13 م

سد النهضة بين كفي الرحى.. وخبراء يكشفون لـ "الفجر" خطوة مصر والسودان القادمة

06:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج