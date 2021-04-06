"الديهي" عن فشل مفاوضات سد النهضة: إثيوبيا تتحدى الجميع



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مفاوضات الفرصة الأخيرة بكينشاسا حول سد النهضة فشلت، ووزير الخارجية المصري أكد أن التعنت الإثيوبي اتضح جليًا بما يؤكد عدم رغبة الجانب الإثيوبي في التوصل لحل عادل، ويماطل لكسب مزيد من الوقت لفرض الأمر الواقع على الجميع، بصرف النظر عن الوساطات والقانون الدولي.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا تتحدى الجميع، موضحًا أن إثيوبيا رفضت مقترح السودان الذي دعمته مصر فيما يخص تشكيل لجنة رباعية، ورفضت تمكين الأطراف المشاركة كمراقبين من تقديم حلول بديلة، ورفضت استئناف المفاوضات برئاسة الرئيس الكونغولي.



وتابع، أن الجانب الإثيوبي متعنت ويستخدم كافة الوسائل غير القانونية لتفخيخ المفاوضات الحالية، مشددًا على أننا أمام حالة جديدة، فكان نختبأ أمام طموحات أن ينصاع الجانب الإثيوبي للحق والقانون، منوهًا بأن فشل مفاوضات سد النهضة يفتح الباب أمام سيناريوهات أخرى جاهزة للانطلاق في أي وقت، فدول بحجم وإمكانيات مصر والسودان لا يمكن أن يقفا متفرجين على ما يجري من الجانب الإثيوبي.



وشدد، على أننا لسنا في معركة كلامية أو مرحلة تهديد، وإنما وصلنا لمرحلة في غاية الخطورة، والحكمة والإرادة السياسية غابت وانعدمت لدى المفاوض الإثيوبي، والجميع سوف ينكوي بنار التعنت والبلطجة الإثيوبية.