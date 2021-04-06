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زي الشهد.. رسالة الله لطمأنينة البشر على لسان "ماريان جورج"

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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ما الترانيم إلا رسائل طمأنينة، يبعثها الله تبارك اسمه، من خلال رسله من الشُعراء والمرنمين والموسيقيين.

 

تلك هي القاعدة، التي دفعت، المُرنمة ماريان جورج، لتحمل مسؤولية توصيل "كلمات الله"، في ألبومها الأحدث "هاقول يارب"، والذي أطلقت منذ أيام قليلة أحدث ترانيمه "زي الشهد".

 

حملت "زي الشهد" بين كلماتها، كم كبير من رسائل الطمأنينة، التي خرجت من رحم مزمور رقم 91، والذي يبدأ بـ"الساكن في ستر العلي".

 

"الساكن في ستر العلي"، مزمور له قصة رائعة تسببت في تواصل بين المُرنمة ماريان جورج والشاعرة ماري تامر، أثمر عن تلك الترنيمة المستوحى كلماتها من المزمور، الذي يؤمن الأقباط أن تلاوته تحمي من الأخطار وأعمال الظلمة التي تخرج من يد الشيطان وكذلك الأوبئة مثل "كورونا".

 

وترنمت ماريان في أحدث ترانيمها قائلة: "زي الشهد كلامك أنت وحلو ياربي في كل.. وقت الخوف يدينا سلامك ويبدد كل الأحزان". 


قالت "جورج" إنها لم تعمل بمفردها، حتى تخرج"زي الشهد" للنور، فالترنيمة كُتبت بقلم ماري تامر، ولُحنت من قبل ريمونا رسمي، ووزعها موسيقيًا جون اسطفانوس.

 

فريق كامل من العازفين شارك أيضًا، فعزف آلة الكلارينيت "حموسو"، وعزف التشيلو جان بشرى، الذي قاد فرقة الوتريات المتكونة من العازفين عزيز جورج وعماد عزمي وخالد عويضة وأحمد طارق.


الماستر جاء للمهندس أمير محروس، وقام بالتصوير رامي عادل، وقام باخراج الفيديو كليب المخرج جوزيف نبيل، زوجها والتي قالت عنه إنه دائم التشجيع لها، وعنصر اساسي في حياتها الخدمية والعملية.

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