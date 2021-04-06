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"الدلتا جديدة" في مصر قبلة المستثمرين الزراعيين

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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استعرضت قناة "الغد"، عبر تقرير مصور لها، بثته عبر شاشتها الفضائية، تفاصيل مشروع الدلتا الجديدة بمصر.

حيث أشار التقرير، إلى أن "الدلتا الجديدة"، مشروع قومي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الانتهاء منه خلال عامين كما أن المشروع قريبا من الدلتا القديمة، والهدف منه تعزيز إستراتيجية الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية، تتسم بنظم إدارية حديثة.

وأوضح التقرير، أن المشروع عملاق لزراعة أكثر من مليون فدان موقعة المتميز يجعله مقصدا زراعيا جاذبا للمستثمرين، ويوفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، كما أن الموقع المتميز للدلتا الجديدة، الفريب من محور الضبعة يسهل عملية توصيل مستلزمات الإنتاج والمتجات النهائية.

ويقع مشروع "مستقبل مصر" في نطاق المشروع العملاق "الدلتا الجديدة"، على امتداد محور روض الفرج الضبعة الجديد، وذلك بالقرب من مطاري سفنكس وبرج العرب وميناءي الدخيلة والإسكندرية، مما يساعد على سهولة توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، ويجعل المشروع مقصدا زراعيا جاذبا للمستثمرين، حيث يهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية سليمة، فضلًا عن إقامة مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي المكتمل الأركان والمراحل من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات ثم الفرز والتعبئة والتصنيع، ويوفر مشروع "مستقبل مصر" مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة.

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