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التحقيقات تكشف تفاصيل واقعة مصرع سيدة تناولت سم فئران بالتبين

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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كشفت تحقيقات نيابة حلوان الجزئية، في واقعة مصرع وبة منزل وإصابة طفليها عن طريق تناول سم الفئران بالخطأ، أن المتوفية تبلغ من العمر 35 سنة وكانت تعاني من مرض السكر ووصف لها أحد أقاربها تناول مقدار ملعقة صغيرة من حبة البركة يوميا لضبط مستوى السكر في الجسم.

وأفادت التحقيقات عند استيقاظها تناولت مقدار ملعقة ولكن من سم الفئران بدلا من حبة البركة لانهم يشبهون بعض، وكان بجانبها أطفالها يريدون تناول نفس الشيء الذي تتناوله والدتهما فأعطتهما.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بلاغا من المستشفى العام، بوصول سيدة ثلاثينية متوفية وطلفيها مصابين بتسمم، جراء تناولهم سم فئران، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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