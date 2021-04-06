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أبرز جهود مصر لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ على كافة المستويات الدولية والإقليمية (انفوجراف)

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمه بنك التنمية الأفريقي بالتعاون مع المركز العالمي للتكيف تحت عنوان "حوار القادة حول التداعيات الطارئة لجائحة كورونا وتغير المناخ في أفريقيا"،

وقد أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود مصر لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ علي كافة المستويات الداخلية والدولية:

وترصد "الفجر" من خلال الانفوجراف جهود مصر لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ علي كافة المستويات:

١-شاركة مصر في مفاوضات تغير المناخ في إطار الأمم المتحدة.

٢- دور مصر الإقليمي وسياساتها الرائدة في مجال تغير المناخ.

٣-التزام مصر القوي والممتد إزاء جهود التكيف مع تغير المناخ.

٤- تسعي مصر داخليا لتغير المناخ من خلال بلورة استراتيجية وطنية متكاملة.

٥- أما إقليميًا عن طريق إطلاق مصر للمبادرة الأفريقية للتكيف في 2015.

٦-وكان دور مصر دوليًا عبر الرئاسة التحالف المشترك للتكيف مع تغير المناخ.

٧-قدمت مصر عرض رسمي لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية
أبرز جهود مصر لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ على كافة المستويات الدولية والإقليمية (انفوجراف)
أبرز جهود مصر لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ على كافة المستويات الدولية والإقليمية (انفوجراف)

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