لأول مرة في الدراما المصرية.. تعرف على كواليس تصوير مسلسل لمتلازمة داون "خاص"

انطلقت أول تجربة درامية عربية معظم أبطالها من ذوي الاحتياجات الفائقة، بعنوان "القضية 404"، حيث جسد معاناة مرضى متلازمة داون، بسبب الخلل المجتمعي الذي أصاب القيم الإنسانية، وناقش القضايا التي يتعرضوا لها من قبل المجتمع مثل قضية التنمر.





وكشفت والدة إحدى بطلات "القضية 404"، وهى الطفلة "مريم"، ل "الفجر الفني"، عن كيفية ترشيح ابنتها فى المسلسل، حيث قالت "ابنتى مريم هى بطلة للسباحة وحاصلة على خمسين ميدالية وأول متلازمة داون يلتحق بكلية فنون جميلة، لها أنشطة كثيرة، مثل التحاقها بأكاديمية الفنون بقسم الباليه، مشروع الدراسات العليا الأفريقية"



وتابعت "هى أخذت دورة تمثيلية مع المخرج محمد الأنصاري مخرج المسلسل، وهو رأي أن مريم عندها تعبيرات وش كويسة وبتتلاقي الأوامر وعندها استيعاب للتمثيل وحب له، وهو من رشحها للدور".



وأشارت إلى أن مريم تجسد شخصية الراوي، حيث إنها تحكي قصتها بفنها، فهى ترسم رسومات تعبر عن تسلسل الحلقات الخاصة بالمسلسل، مشيرة إلى أن ابنتها هى التى حفزتها لهذه التجربة".





يذكر أن مسلسل "القضية 404"، قصة وإخراج محمد الأنصاري، سيناريو وحوار رامز عباس، معالجة درامية: محمود أبوبكر.



