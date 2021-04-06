خبيرة تغذية: السمنة تسبب الإصابة بـ44 مرضًا (فيديو)

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إنها ليست ضد إجراء العمليات الجراحية لخفض الوزن، إذا كانت هي الملجأ الوحيد لخفض الوزن، ولكن يجب العمل على خفض الوزن أولًا من خلال اتباع أنظمة غذائية من خلال المتابعة مع الطبيب المختص.



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن السمنة مسببة لـ44 مرضا، وهذا يرجع إلى أن السمنة أرض خصبة للإصابة بالأمراض المختلفة، مضيفة أن مريض السمنة لديه دهون ثنائية واحادية وسائلة، ويعاني من ضعف عملية الحرق.



ولفتت إلى أن هناك إمكانية لخفض الوزن لكافة الأعمار من خلال وصف بعض المكملات الغذائية، وبعض الأعشاب التي تملء المعدة، مشيرة إلى أن هناك إمكانية لزيادة معدل الحرق من خلال تناول بعض الأعشاب.

