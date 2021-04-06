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أحمد موسى ينفعل على الهواء: السيسي لقي مصيبة أمامه (فيديو)

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:25 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر تتحمل خراب وفوضى ما حدث في 2011 و"الرئيس السيسي لقى مصيبة أمامه" واليوم كلنا ندفع الثمن من أعصابنا في ظل تحد كبير.

وانفعل موسى على الهواء خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا لم يكن يجرؤ أحد أن يضع طوبة لو البلد مستقرة.

وأضاف أنه لا بد أن يتحرك المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعد فشل مفاوضات السد الإثيوبي متسائلا ماذا يريد المجتمع الدولي من مصر والسودان بشأن السد الإثيوبي ولماذا يترك الملف دون تدخل ؟.

وتابع أن العالم سيتضرر بعد فشل مفاوضات السد الإثيوبي ولا بد من اتخاذ إجراءات عقابية ضد التعنت الإثيوبي في ملف السد كما يجب أن تتكاتف الدول العربية لمواجهة التعنت الإثيوبي ووقف الإستثمارات بإثيوبيا.

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