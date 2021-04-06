إعلان نتائج مسابقات الإبتكار المقامة ضمن فعاليات المؤتمر العلمى التاسع لجامعة عين شمس









كما قام بتكريم فريق الطلاب المشارك في نموذج محاكاة منظمة الصحة العالمية تحت اشراف ا.د. كريم البطوطى، بالإضافة إلى تكريم الطلاب المشاركين في نموذج محاكاة مجلس جامعة عين شمس تحت إشراف ا.د. محمد صافى

كما تم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى فى مسابقات الابتكار بكليات جامعة عين شمس.



حيث فاز بجائزة الابتكار الأولى طلاب كلية التربية النوعية، وحصل طلاب كلية الالسن علي جائزة الابتكار الثانية.



كما فاز بجائزة احسن معرض طلابي كلية الصيدلة، وحصدت كلية الحاسبات والمعلومات جائزة أفضل تسويق على مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك حصد مركز الإبتكار وريادة الأعمال تحت اشراف د.ماجد غنيمة علي جائزة افضل توصيات عن القطاع، وفاز قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس بجائزة أفضل إنتاج عمل اعلامى عن فيلم " مصر بعيونا".



و على هامش فاعليات الجلسات اقيم معرض لانشطة الطلاب الابتكارية بكليات الجامعة، ضم المعرض العديد من المشاركات من كليات هندسة، حاسبات، بنات، علوم، صيدلة، اعلام، السن، زراعة، تربية نوعية.

تحت اشراف الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب تم اليوم إعلان نتائج المسابقات المقامة ضمن فعاليات المؤتمر العلمى التاسع لجامعة عين شمس قطاع التعليم والطلاب والذى اعلن فيها ا.د. عبد الفتاح سعود مضاعفة جوائز المسابقة إلي ١٤٠ ألف جنيه للطلاب الفائزين.