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"الأوقاف" تكشف تفاصيل صلاة التراويح في رمضان (فيديو)

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على إعادة صلاة التراويح في شهر رمضان في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال "طايع"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء،: "نهنئ الشعب المصري بإعادة صلاة التراويح هذا العام، وكم عانينا العام الماضي من غياب صلاة التراويح بسبب أزمة كورونا"

وتابع ان لجنة الازمة ووزارة الأوقاف اتخذا قرارًا بإعادة صلاة التراوح هذا العام خلال نصف ساعة، ومسائلة تحديد ركعات صلاة التراوح بـ 8 أو20 او أكثر أو أقل مسألة فقهية شرعية تحدد في المجاميع الفقيهة.

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