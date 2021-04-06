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ليس برشلونة.. أجويرو يستقر على وجهته المقبلة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكدت تقارير صحفية إنجليزية، عن وجود تطورات جديدة في مستقبل سيرجيو أجويرو، نجم نادي مانشستر سيتي.


وأشارت صحيفة ديلي ميل، أن الانتقال إلى تشيلسي ربما يكون بالفعل هو الوجهة المقبلة لأغويرو عقب الرحيل عن مانشستر سيتي.


وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من تلقي أجويرو عروض من قبل كلًا من برشلونة، وريال مدريد، وباريس سان جيرمان، إلا أن ابن ال32 عامًا يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت الصحفة، أن الرغبة في زيادة عدد أهداف أجويرو بالدوري الإنجليزي الممتاز، وراء رغبته في الاستمرار في اللعب بإنجلترا بالفعل.


ويحتل أجويرو المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليغ برصيد 181 هدفًا، وبفارق ستة أهداف فقط عن أندي كول، صاحب المركز الثالث برصيد 187 هدفًا.



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