ليس ساسي.. الزمالك يقترب من تجديد عقد الدينامو

يعقد مسؤولو نادي الزمالك، جلسة خاصة مع عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل تجديد عقده، خلال الفترة المقبلة.





ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره تونجيث السنغالي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسؤولو القلعة البيضاء يرغبون فى إنتهاء مسألة تجديد عقد عبدالله جمعة بعد مباراة تونجيث من أجل تركيزه مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه من العناصر الأساسية داخل الفريق.



