Advertisements

ليس ساسي.. الزمالك يقترب من تجديد عقد الدينامو

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يعقد مسؤولو نادي الزمالك، جلسة خاصة مع عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل تجديد عقده، خلال الفترة المقبلة.

 ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره تونجيث السنغالي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسؤولو القلعة البيضاء يرغبون فى إنتهاء مسألة تجديد عقد عبدالله جمعة بعد مباراة تونجيث من أجل تركيزه مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه من العناصر الأساسية داخل الفريق.

وتابع المصدر، أنه ستقوم إدارة القلعة البيضاء، بعرض مبلغ 6 مليون جنيه لتجديد عقده عبدالله جمعة فى الموسم لمدة 3 مواسم مع زيادة مليون جنيه فى كل موسم.
 

أخبار تهمك

شرط علي معلول للمشاركة مع الأهلي في المباريات

منذ ساعة و 16 دقيقة

ليس برشلونة.. أجويرو يستقر على وجهته المقبلة

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى في تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد ليفربول

منذ ساعتين و 45 دقيقة

رئيس مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية لـ"الفجر": تعنت إثيوبيا لحفظ ماء وجهها وخيار الحرب غير مستبعد

منذ 41 دقيقة

عاجل - كلوب يُعلن تشكيل ليفربول الرسمي ضد ريال مدريد.. صلاح أساسيًا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يتحرك لخطف صفقة «الهداف»

منذ أقل من ساعتين

سد النهضة بين كفي الرحى.. وخبراء يكشفون لـ "الفجر" خطوة مصر والسودان القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

ليس ساسي.. الزمالك يقترب من تجديد عقد الدينامو

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 19 ساعة

العثور علي جثة طفلة مطعونه بالرقبة بعد الاعتداء عليها جنسيا بالدقهلية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل - ميدو يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل بشأن الزمالك ومرتضي منصور (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:30 م

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

03:17 م

ليس ساسي.. الزمالك يقترب من تجديد عقد الدينامو

09:30 م

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

02:13 م

سد النهضة بين كفي الرحى.. وخبراء يكشفون لـ "الفجر" خطوة مصر والسودان القادمة

06:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج