عاجل - ريال مدريد يهز شباك ليفربول بهدف عالمي (فيديو)





جاء الهدف في الدقيقة 27 عندما استلم فينيسيوس كرة عالية من الألماني توني كروس سددها مباشرة في شباك أليسون بيكر حارس مرمي فريق ليفربول الذي لم يستطيع التصدي لها.

سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، هدف التقدم للفريق الملكي أمام ليفربول الإنجليزي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.