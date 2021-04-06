وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي تتم منذ ما يقرب من 100 عام بشكل ورقي في محتوى ترم كامل، ولكن هذا العام سيتم امتحانهم في منهج 6 أسابيع فقط، معقبًا: "الامتحانات هتكون حاجة ميسرة للغاية، احنا بنحاول نيسر على الطلاب والأهالي".



ولفت "شوقي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن الجدل حول إقامة امتحان ورقي أو إلكتروني غير مجدي، معقبًا: "نفس السؤال اللي هيجي على شاشة التابلت، هو هو اللي بيجي في الامتحان الورقي".



وأكد أن جميع طلاب المرحلة الثانوية الصف الأول والثاني والثالث سيمتحن وفقًا للأسئلة الجديدة، معقبًا: "الأسئلة الجديدة مش هتفرق مع الطالب،..والطالب لازم يفهم بحيث يستطيع التعامل مع أي نوع من الأسئلة".



ووجه رسالة للطلاب، قائلًا: "ذاكروا من أجل حل الأسئلة الجديدة، ولا تعبئوا بأي شيء آخر"، لافتَا إلى أن الوزارة قامت بإجراءات لمنع حدوث أي محاولات للغش هذا العام، متابعًا: "الطالب اللي معتمد انه يغش، مش هيسعد هذا العام".

