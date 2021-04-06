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مسئولو "الإسكان" يتفقدون المشروعات السكنية والخدمية بمدينة المنصورة الجديدة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام  المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة المنصورة الجديدة، يرافقه المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار متابعة ودفع سير العمل بالمشروعات وإزالة أي عقبات. 

وتفقد مسئولو "الإسكان" خلال جولتهم، أعمال تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة ومنها (جامعة المنصورة الجديدة – مشروعات الإسكان المختلفة "الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي – سكن مصر – JANNA – الفيلات).

كما تفقدوا أيضا مشروعات تنفيذ مبانى الخدمات والتى تشمل (المركز الطبي – المدارس – الأسواق التجارية)، وكذا مشروع تنفيذ محطة تحلية مياه البحر، ومشروعات تنفيذ المرافق والطرق بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد رجب، أنه جارٍ الإنتهاء من تنفيذ 4728 وحدة سكنية (197 عمارة)، بمشروع "JANNA"،  بينما بلغت نسبة تنفيذ 6504 وحدات سكنية (271 عمارة) أخرى بالمشروع مراحل متقدمة.

وقال رئيس الجهاز إنه  جارٍ تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة)، بمشروع “سكن مصر” للإسكان المتوسط، كما أنه جارٍ تنفيذ 1392 وحدة سكنية (58 عمارة سكنية)، بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي.

وأضاف رئيس الجهاز أنه جارٍ أيضاً بمدينة المنصورة الجديدة، تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (634 فيلا نموذج كلاسيك 1، بها 1164 وحدة سكنية،  و257 فيلا نموذج كلاسيك 2، بها 469 وحدة سكنية،  و258 فيلا نموذج مودرن، بها 470 وحدة سكنية. 

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ حاليا بجامعة المنصورة الجديدة تنفيذ كلية المعاملات القانونية الدولية والتي سيتم تشغيلها العام الدراسي المقبل، وكلية إدارة الأعمال، وكلية طب الأسنان وكلية العلوم، وكلية هندسة المنسوجات وكلية الصيدلة وكلية العلوم وكلية الهندسة، وكلية الحاسبات  وتكنولوجيا المعلومات، وكلية الطب.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه جار تنفيذ أعمال تنسيق الموقع والزراعة لمشروعات الإسكان بالمدينة، بالإضافة للمنطقة الفاصلة بين الطريق الدولى الساحلي والمدينة والتى تحتوى على حارات مشاة و دراجات وركض وبرجولات.

وفي نهاية الجولة، طالب المهندس كمال بهجات،  مسئولى الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة، بضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة للإنتهاء من المشروعات، مشيراً إلى ان  الزيارة تأتي في إطار المتابعة المستمرة من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، للتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفى التوقيتات المحددة لها وإزالة أي عقبات، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 


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