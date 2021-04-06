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خالد عكاشة: قرار الحرب ضد إثيوبيا ليس غائبًا ومطروح في السيناريوهات

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أكد الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن هناك سيناريوهات عديدة لحل أزمة السد، مشددًا على أن خيار الحرب حتمي حال وجود تهديد حقيقي للمواطن المصري ومطروح في السيناريوهات، لكنه خيار بعيد الآن، موضحًا أن اللجوء للقوة الصلبة خيار غير مستبعد من قبل مصر والسودان لتحقيق الاستقرار.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحصاد من الجولة الأخيرة في مفاوضات أزمة سد النهضة فسرته الخارجية المصرية بأننا أمام لحظة صعبة، كما أن هذه المفاوضات بأت بالفشل وكاشفة للإرادة السياسية لدى مصر والسودان، بينما كان هناك غياب للرؤية الإثيوبية، كما أنها حاولت وضع المظلة الأفريقية كمظلة وحيدة، إلى أن تم التخلي عنها.

وأشار إلى أن إثيوبيا دخلت هذه المفاوضات لتقديم حزمة من الرفض المتوالي لكل أراء الجانبي المصري والسوداني، مشددًا على أننا نمتلك رؤية استراتيجية جيدة ودائمًا ما نُقدم رؤى لحل الأزمة، كما أن إثيوبيا وتحركها بالملئ بدون التنسيق سيهدد الأمن القومي، حيث إن هناك تعنت وغياب رؤية إثيوبيا، حيث إنهم ذهبوا للمفاوضات بدون بدائل أو خيرات، مشددًا على أن هذه المنطقة بتصرف إثيوبيا ستخوض فترات من الفوضى.

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