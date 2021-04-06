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طارق شوقي يكشف عن سير العملية التعليمية في رمضان (فيديو)

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن سير العملية التعليمية في المدارس خلال شهر رمضان، قائلًا: "الحضور اختياري في جميع المدارس الحكومية والخاصة والدولية، ومن حق ولي الأمر الاختيار ما بين الحضور او المذاكرة اون لاين".

وتابع "شوقي" خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة طلبت من المدارس الدولية عدم حضور الطلاب في المدارس أكثر من 3 أيام، والإبلاغ عن أي حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، للحد من انتشار الإصابات.

وأضاف أن معظم الدول قامت بوقف التعليم خلال أزمة كورونا، متابعًا "استكمال العام الدراسي في مصر حتى لا يفقد الطلاب عام دراسي يعتبر أنجاز كبير في مصر".

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