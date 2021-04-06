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توقعات صادمة.. الصحة: زيادة عدد إصابات كورونا خلال شهر رمضان

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، حقيقة وجود طفرات متحورة من فيروس كورونا في مصر تختلف في طبيعتها عن الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية في أواخر عام 2019م.

وقال "عيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد أي تحور من فيروس كورونا في مصر حتى الآن.

وأشار إلى أن هناك توقعات بزيادة في أعداد الإصابات اليومية للفيروس خلال شهر رمضان، ولكن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات الوقائية لمنع تزايد الإصابات خلال الشهر الكريم، موضحًا أن هناك زيادة ملحوظة للفيروس خلال الأسبوعين الأخيرين من مارس على مستوى العالم عن بداية الشهر بنحو 50% في الإصابات والوفيات.

وأوضح أن عدد الإصابات على مستوى العالم وصل إلى 132 مليون، لافتًا إلى أن البرازيل هو الدولة الأولى على مستوى العالم في تسجيل أعداد الإصابات بـ80 ألف حالة يوميًا، تليها الولايات المتحدة الأمريكية والهند بـ60 ألف، وبعدها فرنسا وتركيا بـ30 ألف إصابة، وفي منطقة شرق المتوسط هناك دولتي إيران والأردن بـ8 آلاف حالة يوميًا.

وأكد أن هناك مؤشرات لزيادات طفيفة في مصر، ولكن من الممكن السيطرة على هذه الزيادة من خلال زيادة الوعي وإتباع وتقليل التواجد في المناسبات الاجتماعية قليلة التهوية وتقليل التجمعات خلال شهر رمضان بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات الحكومة المتمثلة في منع إقامة موائد الرحمان وسرادقات العزاء والتطبيق الشديد لإجراءات التباعد وارتداء الكمامة في المساجد.

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