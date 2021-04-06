نجم الزمالك يفجر أزمة جديدة في القلعة البيضاء

فجر أحد نجوم نادي الزمالك مفاجأة جديدة، في القلعة البيضاء، بعدما تقدم بطلب جديد لمجلس الإدارة.

وطلب طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، من مجلس الإدارة الحالي للقلعة البيضاء حل أزمة الضرائب فى عقده خلال الفترة الحالية.

ويريد حامد الحصول على عقده بدون احتساب قيمة الضرائب وكان قد حصل على وعد سابق من أمير مرتضى المشرف على الكرة السابق بحل هذه الأزمة والتغاضى عن احتساب هذه القيمة في عقده.

وسبق و أشتكي طارق حامد إلي مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب عدم حل أزمته، وذلك على الرغم من حصوله على وعد من المجلس السابق بحل هذه الأزمة.



