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نجم الزمالك يفجر أزمة جديدة في القلعة البيضاء
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:59 م
الفجر الرياضي
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فجر أحد نجوم نادي الزمالك مفاجأة جديدة، في القلعة البيضاء، بعدما تقدم بطلب جديد لمجلس الإدارة.
وطلب طارق حامد لاعب خط وسط الفريق
الكروي الأول بنادى الزمالك، من مجلس الإدارة الحالي للقلعة البيضاء حل أزمة
الضرائب فى عقده خلال الفترة الحالية.
ويريد حامد الحصول على عقده بدون احتساب
قيمة الضرائب وكان قد حصل على وعد سابق من أمير مرتضى المشرف على الكرة السابق
بحل هذه الأزمة والتغاضى عن احتساب هذه القيمة في عقده.
وسبق و أشتكي طارق حامد إلي مجلس
إدارة نادي الزمالك، بسبب عدم حل أزمته، وذلك على الرغم من حصوله على وعد من
المجلس السابق بحل هذه الأزمة.
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