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نتنياهو يتعهد بـ"تشكيل حكومة قوية من أجل جميع مواطني إسرائيل"

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببذل قصارى جهده لـ"إخراج إسرائيل من دائرة الانتخابات الخامسة وتشكيل حكومة قوية من أجل جميع مواطني إسرائيل".

 

وفي كلمة أمام حزب الليكود، قال نتنياهو: "مهمة تشكيل الحكومة ليست بسيطة ولكنها ليست مستحيلة ونحن سنمد يدنا لتشكيلها"، داعيا إلى إنهاء "الهجمات الشخصية" التي تشن عليه.

 

كما تعهد بـ"تشكيل حكومة تعمل لصالح جميع مواطني إسرائيل، بغض النظر عن عقيدتهم أو عرقهم"، مجددا تأكيده أن أربع دول عربية على الأقل ستطبع علاقاتها مع إسرائيل في المستقبل القريب.

 

وشدد نتنياهو على أهمية شراء المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وقال إنه "يجب الموافقة على عقد شراء المزيد من اللقاحات في أقرب وقت ممكن للحفاظ على مكانة إسرائيل في مسار التطعيم".

 

يذكر أن نتنياهو حصل دعم 52 نائبا في الكنيست، وهم من حزبه و3 أحزاب دينية متشددة متحالفة معه، بينما حصل، يائير لابيد، وزير المالية الأسبق، زعيم حزب "يش عتيد" على دعم 45 عضوا في الكنيست من "أزرق أبيض" وحزب العمل و"إسرائيل بيتنا" و"ميرتس"، إضافة إلى حزبه.

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