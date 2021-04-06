الصرع يشتعل.. منافسة مثيرة بين برشلونة وأتلتيكو وريال مدريد على لقب الليجا

انقلبت الأمور رأساً على عقب في الدوري الإسباني بعد سقوط أتلتيكو مدريد على يد إشبيلية وفوز مطارديه برشلونة وريال مدريد صاحبي المركزين الثاني والثالث، ليتقلص الفارق بين "الأتلتي" و"البرسا" إلى نقطة واحدة، وبين "الروخيبلانكوس" والريال إلى ثلاث نقاط. وفي ما يلي أبرز ملامح الجولة الـ29 من "الليغا".





1- المتصدر يستنفد محاولاته الخاطئة

لم يعد ثمة مجال للخطأ بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد الهزيمة على يد إشبيلية بملعب سانشيز بيثخوان 0-1، فأي هفوة أخرى ستكلف الفريق الصدارة وبالتالي لقب الليغا إذا كان يريد "الروخيبانكوس" التتويج به، خاصة وسط مطاردة حثيثة من جانب برشلونة.





2- بنزيما يضع بصمته على 7 من آخر 8 أهداف للميرينغي

اشترك كريم بنزيما خلال المباريات الأربع الأخيرة بالليغا في سبعة من ثمانية أهداف سجلها الفريق "الملكي". وبالإضافة الهدف الثاني في مواجهة إيبار (2-0)، حيث أحرز ماركو أسينسيو الهدف الثاني، سجل المهاجم الفرنسي هدف التعادل مع أتلتيكو 1-1، وهدفي الفوز على إلتشي 2-1، واثنين من الأهداف الثلاثة في الانتصار على سلتا فيغو بملعب بالايدوس، حيث صنع الهدف الثالث أيضاً.





3- إشبيلية يفوز على أرضه.. فقط

ثلاثة انتصارات متتالية حققها الفريق الأندلسي بملعب رامون سانشيز بيثخوان، كان آخرها الأحد الماضي على أتلتيكو مدريد متصدر السباق. في المقابل لم يفز إشبيلية بأي مباراة لعبها خارج أرضه حيث تعادل 1-1 مع بلد الوليد وخسر من إلتشي 0-2.





4- جيرارد مورينو يتفوق على نفسه

كان أكبر عدد من الأهداف سجله جيرارد مورينو في موسم واحد من الليغا هو 18 هدفاً في 35 مباراة الموسم الماضي، لكن يبدو أن مورينو في طريقه لتحقيق رقم قياسي شخصي جديد بعد أن هز شباك غرناطة بثلاثية في ملعب نويبو لوس كارمينيس، ليرفع حصيلته هذا الموسم حتى الآن إلى 19 هدفاً منها 11 في آخر 10 جولات.





5- تشيمي آبيلا يعود للمنافسة.. بعد 435 يوماً

في الدقيقة 77 وحين كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين أوساسونا وخيتافي بملعب السادار، يظهر الأرجنتيني تشيمي آبيلا على أرضية الملعب ليعود إلى المسابقة بعد غياب 435 يوماً، بسبب إصابتين حادتين في الركبة تعرض لهما منذ 24 يناير (كانون الثاني) 2020.





6- قادش.. 4 انتصارات في 21 مباراة.. كلها على أرضه رغم أنه كان الأفضل تحقيقا للنتائج خارج ملعبه في بداية الموسم، لم يفز قادش بعيداً عن أرضه منذ 21 جولة. ولم يفز الفريق طوال هذه الفترة سوى بأربع مباريات كلها على أرضه وكانت أحدثها 2-1 على فالنسيا الأحد الماضي.





7- إلتشي.. تعادلان وأربع مباريات بلا فوز

إثر تعادله 1-1 مع ريال بيتيس، عاود إلتشي الكرة وتعادل مع خيتافي وبنفس النتيجة، ليستمر بعيداً عن درب الانتصارات في الليغا، رغم أن الخسارتين كانتا على يد ريال مدريد وإشبيلية خارج الديار.





8- رافا مير.. 4 أهداف في آخر 4 جولات

رغم تسجيله في شباك سلتافيغو وبرشلونة، لم يمنح رافا مير فريقه أويسكا أي نقاط لأن الفريق خسر 3-4 على يد سلتافيغو و4-1 أمام برشلونة، وزار مير الشباك مجدداً خلال مواجهة ليفانتي في فالنسيا، حيث أحرز هدفين ليصبح الإجمالي أربعة أهداف في أربع مباريات.





9- إيبار.. 4 نقاط من 33

لا يزال إيبار يسير نحو الهبوط بخطى ثابتة منذ هزيمته 2-0 بملعب ألفريدو دي ستيفانو أمام ريال مدريد، بعد 11 مباراة لم يذق فيها طعم الفوز ولم يحصل سوى على أربع نقاط من 33 كانت متاحة والفشل في تحقيق أي فوز منذ الثالث من يناير (كانون الثاني) الماضي عندما فاز 2-0 على غرناطة.





10- ألافيس.. الأخير مجدداً

بسقوطه 1-3 على يد سلتافيغو، عاد ألافيس لتذيل جدول الليجا بعد 24 أسبوعاً، ولا تبدو المؤشرات إيجابية خاصة في ضوء النتائج الأخيرة، حيث مني الفريق بست هزائم في آخر سبع مباريات، وحصل خلالها على نقطة وحيدة.



