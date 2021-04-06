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أزمة تلوح في الأفق بين نجم الزمالك والإدارة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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شهدت الأيام القليلة الماضية ظهور بوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق بين إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأحد لاعبي البيت الأبيض فيما يخص مسألة الضرائب الموجودة في عقب اللاعب.

ويرغب طارق حامد في الحصول على قيمة عقده بدون إحتساب قيمة الضرائب خاصةً أنه سبق وأن حصل على وعد من جانب المشرف العام على الكرة السابق بالنادي أمير مرتضى منصور.

وأشارت بعض المصادر الخاصة للفجر الرياضي إلى أن طارق حامد قد إشتكى لمجلس إدارة الزمالك في أكثر من مناسبة فيما يخص موضوع الضرائب لكن تلك المشكلة لم يتم حلها على الرغم من الوعود التي حصل عليها من المجلس السابق لحل تلك الأزمة.

يُذكر أن أمير مرتضى منصور قد وعد اللاعب أثناء فترة تواجده بالحصول على عقده بدون إحتساب قيمة الضرائب قبل أن يرحل مجلس الإدارة السابق بالكامل ويتم تعيين لجنة ثلاثية لإدارة النادي.

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