نقيب الزراعيين: مصر بالمرتبة الـ 47 عالميًا في توفير الأمن الغذائي

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن مصر تعيش نهضة زراعية منذ العام 2014، مؤكدًا أن شبكة الطرق القومية ضرورة لتحقيق التنمية الشاملة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع مستقبل مصر الذي تفقده السيسي اليوم، جزء من التنمية الشاملة على أراضي الساحل الشمالي.



ولفت الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إلى أن بنجر السكر أسهم في اكتفاء مصر من السكر بنسبة 85 %، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المشروعات الزراعية الجديدة تعتمد على معدل تنفيذ عالي وتستخدم معدات وتقنية حديثة.



وأكد على أن مشروع مستقبل مصر يعد نواة للدلتا الجديد حيث يقام على مساحة 1.5 مليون فدان، موضحا أنه يتم حاليًا زيادة المحاصيل الزيتية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.



وأوضح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن مصر تصدر نحو مليون طن من البطاطس سنويا، مؤكدا أن المشروعات الزراعية حققت الأمن الغذائي لمصر، حيث باتت تشغل المرتبة الـ 47 عالميا في توفير الأمن الغذائي.

